Pikanterweise findet sich kein Hinweis auf diese Aktivitäten in den Privatsphäre-Richtlinien von Zoom. Dabei sehen das Facebooks Richtlinien explizit vor. Das soziale Netzwerk verlange von App-Entwicklern, die Facebooks Programmierschnittstelle nutzen, dass diese dies ihren Nutzern auch so kommunizieren und der Nutzer eine Möglichkeit haben muss, die Datensammelei abzustellen, berichtet das IT-Portal „The Next Web“.