Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat der EU-Kommission in scharfen Worten Untätigkeit in der Corona-Krise vorgeworfen. „Eigentlich wäre diese Krise jetzt die Stunde Europas und die Stunde der EU-Kommission. Aber es ist merkwürdig still in Brüssel“, sagte Söder in einem Interview. „Wir erleben gerade eine Entsolidarisierung in Europa, die den Geist der europäischen Idee massiv gefährdet.“