Fazit: „Ori and the Will of the Wisps“ baut mit anspruchsvollem Gameplay, einer mitreißenden Story, großartiger Optik und ebensolcher Klangkulisse auf den Stärken des Vorgängers auf. Hinzugekommen ist vor allem mehr Abwechslung: Mit jedem Wechsel der Szenerie werden kontinuierlich neue Spielelemente hinzufügt, wodurch sich auch die Anforderungen an das eigene Können stetig ändern. „Ori and the Will of the Wisps“ ist und bleibt damit von der ersten Minute an spannend und fordernd.