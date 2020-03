Um so wichtiger sei daher derzeit die Altpapiersammlung durch die Haushalte. Die Gemeinden müssten unbedingt die kommunale Altpapiersammlung aufrechterhalten. „Gerade bei der Produktion von Verpackungen, aber auch von Hygienepapieren wie Klopapier, ist Altpapier ein unverzichtbarer Rohstoff. Dasselbe gilt für Publikationspapiere wie Zeitungsdruckpapier. Tageszeitungen sind in der gegenwärtigen Krise ein wichtiger Träger verlässlicher Informationen, auch und gerade für besonders gefährdete Menschen“, so Gabriele Herzog, Geschäftsführerin von Austropapier.