Kritik an Trump

In den USA hätten die politischen Entscheidungsträger mit US-Präsident Donald Trump an der Spitze die Lage unterschätzt. „Dann ist es gefährlich, das ist der Grund für die Situation im Moment. Hoffentlich können wir mit all der Technologie und moderner Unterstützung in Amerika eine Lösung finden“, sagte Marsch. Trumps Wirtschaftshörigkeit stößt bei Marsch auf Unverständnis: „Ich verstehe es nicht, wenn sie sagen: Die Wirtschaft ist wichtiger als die Leute. Der Wert des menschlichen Lebens ist - egal wo - viel höher. Für mich ist das wichtigste Thema jetzt, dass wir alle uns gegenseitig unterstützen.“