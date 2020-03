Betroffene können ab sofort nicht nur telefonische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Frauenberatungsstellen in Oberwart, Güssing und Jennersdorf bieten ihre Beratungsdienste jetzt auch online an. Auf der Seite der Frauenberatungsstellen Burgenland (www.frauenberatung-burgenland.at), besteht nun die Möglichkeit per Mail Anfragen an Mitarbeiter und Juristen zu stellen. Die Beratung erfolgt weiterhin anonym und kostenlos.