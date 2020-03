2K Games hat seinem abgedrehten Shooter „Borderlands 3“ eine neue Erweiterung spendiert. In „Wummen, Liebe und Tentakel“ dreht sich alles um eine verrückte Hochzeit am Eisplaneten Xylourgos - lovecraftsche Hochzeitsgäste und etliche neue Waffen inklusive. „Borderlands 3“ gibt es für PC, PS4 und Xbox One.