„Die Zeit für Scham ist vorbei“, schreibt Monika in einem berührenden Brief an die Caritas. Sie ist eine jener Menschen, die mittlerweile um Hilfe bitten können. Die Wienerin lebt allein in einer kleinen Wohnung. Kinder hat sie keine, die Freunde sind älter, nicht mehr mobil. Monikas Wohnung ist auch kalt dieser Tage.