In Österreich herrscht derzeit Ausnahmezustand. Bis auf die wichtigsten (Nah-)Versorger sind die Geschäfte derzeit geschlossen. Vor Baumärkten, Möbelhäusern, Bekleidungsgeschäften und Co., schlicht allen Läden, die keine unbedingt notwendigen Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen, stehen Kunden ob der Ausgangsbeschränkungen derzeit vor verschlossenen Türen. Doch welche heimischen Betriebe liefern, führen Online-Bestellungen aus, kurz: bieten auch in Zeiten der Krise ihre Dienste an? Vielleicht Ihr eigenens Unternehmen? Ob Agentur, Buchhandlung, Kleider-, Kosmetik- oder Spielzeughersteller, Winzer und sonstige Dienstleister - tragen Sie HIER Ihr Unternehmen ein und freuen Sie sich über neue Kunden!