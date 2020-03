Schwere Zeiten auch für das heimische Gesundheitspersonal: Nicht nur die herausfordernde Arbeit, sondern auch die etwaige Gefahr durch die Ansteckung mit dem Corona-Virus machen aktuell zu schaffen. Eine 55-jährige Krankenschwester aus dem Bezirk Mödling infizierte sich beispielsweise in einer Ordination in Baden. Nach der schweren Erkrankung, samt Aufenthalt im Schwerpunkt-Klinikum Melk, soll sie aber nun wieder arbeiten gehen: „Laut Amtsärztin darf ich nach 48 Stunden ohne Symptome wieder zurück an den Arbeitsplatz. Einen Nachtest gibt es für mich nicht“, erklärt die Betroffene.