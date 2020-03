Einige der im Video präsentierten Titel sind bereits verfügbar - darunter ein Remake des kultigen Rail-Shooters „Panzer Dragoon“ und der „Star Wars“-Klassiker „Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy“. Die 2K-Hits „BioShock: The Collection“, „Borderlands: Legendary Collection“ und „XCOM 2 Collection“ sollen am 29. Mai auf die Nintendo-Konsole kommen. Ebenfalls am 29. Mai kommt die Definitive Edition des Wii-Klassikers „Xenoblade Chronicles“.