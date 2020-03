Viel Lob von den Kunden für ihre Hilfsbereitschaft in der Krise ernten auch die fünf Mitarbeiter des Sparmarktes in Deutsch Kaltenbrunn. Vier Damen und ein junger Mann versuchen hier alle Wünsche zu erfüllen. Eine die an vorderster Front kämpft, ist Krankenschwester Petra Hafner. Sie ist in der Hauskrankenpflege tätig und geht derzeit täglich an ihre Grenzen.