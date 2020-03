Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückten die Florianis in Rust aus. „Schon seit einigen Tagen ist ein Steirer abgängig. Sein Auto wurde in Rust entdeckt, von dem Mann fehlt aber jede Spur“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der „Krone“. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Gesuchte womöglich im Neusiedler See ertrunken sein könnte, bat die Exekutive die Feuerwehr um Unterstützung. „Wir haben dem Ansuchen natürlich entsprochen“, so Kommandant Harald Freiler von der Freiwilligen Feuerwehr Rust: „Insgesamt rückten wir mit 30 Kameraden aus.“