Inlandstourismus gewinnt wohl an Bedeutung

Die tatsächlichen Auswirkungen könnten aber freilich erst im Nachhinein beurteilt werden - abhängig von der Dauer der Schließungen der Tourismusbetriebe und den Entwicklungen in den Herkunftsmärkten. Der Inlandstourismus könnte laut Ennemoser aber im Zuge der Krise an Bedeutung gewinnen, viele Touristiker würden nun verstärkt darauf setzen. „Dieser könnte auch als Dank an die österreichische Bevölkerung steuerlich absetzbar gestaltet werden“, so ein Vorschlag des Unternehmens. Kaufkraft und Wertschöpfung könnten damit in Österreich bleiben und der heimischen Wirtschaft zugutekommen.