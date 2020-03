Viele Kompanien helfen an Grenzen aus

Die in der Steiermark stationierten Jägerbataillone 17 in Straß und 18 in St. Michael stellen drei Kompanien mit Kadersoldaten und Grundwehrdienern zur Unterstützung der Behörden im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in westlichen Bundesländern. Eine Kompanie aus Straß ist in Vorarlberg, eine in Tirol eingesetzt. Die Kompanie aus der Landwehrkaserne in St. Michael ist in Salzburg, unter anderem am Grenzübergang Walserberg zu Deutschland im Einsatz.