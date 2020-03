USA wollen Einfluss auf Huawei-Partner im Ausland

Unter Berufung auf Insider berichtet Reuters, dass die USA in Erwägung ziehen, dass ausländische Unternehmen, die US-Technologie für die Chipherstellung verwenden, sich künftig um eine US-Lizenz dafür bemühen müssten, wenn sie Chips an Huawei liefern oder Chips für Huawei produzieren wollen. Die Idee entstand offenbar bei einem Treffen von Vertretern verschiedener US-Ministerien, in dem es darum gegangen sein soll, den US-amerikanischen Einfluss auf im Ausland hergestellte Waren zu vergrößern, die auf US-amerikanischer Technologie oder Software basieren.