Ein weißes Häubchen hat Frau Holle in den letzten Tagen sogar der Südoststeiermark verpasst. Diese weiße Freude dauert aber nur kurz an, denn die Temperaturen klettern schon wieder - zumindest kurzzeitig. Sonnenschein erwartet die Steirer vor allem am Samstag. Bis zu 16 Grad sind drin! Und diesen Tag sollte man nutzen, um die Vitamin D-Reserven aufzuladen.