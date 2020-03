Die Corona-Krise hält auch Angelina Jolie in Atem. Die Schauspielerin, die erst diese Woche eine Million Dollar für Kinder, die wegen der Corona-Pandemie keinen Zugang zu kostenlosem Essen haben, spendete, soll jetzt selbst ein kleines Familiendrama durchgestanden haben. Denn ihr ältester Sohn Maddox studiert an der Yonsei-Universität in Südkorea Biochemie. Damit der 18-Jährige nun zurück in die USA reisen konnte, musste die Schauspielerin alle Hebel in Bewegung setzen.