Sommerzeit - die Uhren wurden in der Nacht um eine Stunde vorgestellt. Eine Stunde weniger Schlaf. In der Corona-Krise das geringste Problem. Warum Sie der Zeitumstellung trotzdem Beachtung schenken sollten. Gesundheitspsychologin Christa Schirl gibt ab sofort in der neuen „Krone“-Serie KRISENFEST psychologischen Expertenrat und beantwortet Fragen, die uns derzeit besonders beschäftigen. Zum Auftakt (siehe auch Video oben): Morgens raus aus dem Pyjama - warum es JETZT so wichtig ist!