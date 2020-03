Damit ist die Arbeitslosigkeit seit Beginn der Krise um 120,6 Prozent gestiegen. Nur Tirol war mit plus 170,9 Prozent noch stärker betroffen. Der bundesweite Schnitt liegt bei plus 52,6 Prozent. Schulungsteilnahmen eingerechnet, waren am Donnerstag in Salzburg 28.560 Menschen ohne Beschäftigung.