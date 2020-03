Wie das „Hello“-Magazin berichtet, sprach Fürst Albert am Donnerstag mit RTL Radio über die Gerüchte, er habe Prinz Charles bei dem Meeting am 10. März angesteckt. „Ich war am runden Tisch für seine Foundation, aber wir haben uns nie die Hand geschüttelt“, so der Fürst. „Ich war am anderen Ende des Tisches, ganz weit weg. Wir haben uns zur Begrüßung zugenickt, deshalb denke ich, dass man mich nicht für seine Infektion verantwortlich machen kann.“