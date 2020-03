„Kran in Stromleitung“ lautete die Erstmeldung am Donnerstag für die Feuerwehren Raaba und Grambach. Per Kran hätte ein Swimming Pool abgesetzt werden sollen. Doch plötzlich geriet der Arm des Geräts in eine 110 KV-Stromleitung. Eine lebensgefährliche Situation für den Kranfahrer!