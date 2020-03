Regelung war Frauen nicht bewusst

Diese Aufforderung erging am 15. März von der Tiroler Landesregierung. Sie richtete sich an Menschen, die seit 28. Februar in St. Anton oder in Ischgl waren. „Die Damen dachten, dass sie von dieser Regelung ausgenommen seien, da sie schon seit 7. März nicht mehr in den betroffenen Quarantänegebieten waren. Dass der Quarantäneaufruf bis zum 28. Februar zurückreichte, war ihnen offenbar nicht bewusst. Eine letztlich klare und zugleich höchst bedauerliche Fehleinschätzung der Anordnung des Landes“, erklärt Schwester Barbara Flad, Sprecherin des Mutterhauses.