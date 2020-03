Stefan Prusina beschäftigt sich seit Jahren mit jenen Techniken, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen sollen. Der Bludenzer rät gerade in Zeiten der Krise, sich nicht nur an den äußeren Zuständen - die wir selbst ja nicht beeinflussen können - festzuhalten, sondern den Blick nach Innen zu richten: „Setzen Sie sich vor ein Blatt Papier und machen Sie eine Bestandsaufnahme von Ihrem Leben. Der Schlüssel ist, sich selbst und sein Ziel kennenzulernen. Was kann ich und was will ich? Träume und Wünsche helfen dabei.“ Alles, was man aufschreibt, präge sich zudem viel tiefer in unser Gedächtnis ein und bekomme so einen größeren Stellenwert. „Dadurch erwirbt man einen erfassenden Blick für das Wesentliche“, erklärt Prusina. Ganz wichtig sei es auch, auf seine eigene Sprache zu achten. Denn die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen, beeinflusse unser Leben. „Mit negativen Aussagen bleiben wir in unseren eingebildeten Grenzen stecken. Wenn Sie sich bei Gedanken wie ‘Ich kann das nicht’ ertappen, ergänzen Sie das Wörtchen ‘noch’. Schon nehmen Sie den Druck heraus und lenken den Gedanken in eine positivere Richtung.“