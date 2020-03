Nach der Krankmeldung eines Grundwehrdieners, der über Husten, Fieber und Schüttelfrost geklagt hatte, war die Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ja geschlossen worden. Rund 100 Soldaten - darunter 60 Personen, die mit dem Erkrankten in Kontakt waren - durften das Gebäude zwei Tage lang nicht verlassen.