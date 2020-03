Am Donnerstag hätten sich Lukas Malicsek (20) und seine U21-Nationalteamkollegen mit Lieblingsnachbar Deutschland duelliert. Aufgrund des Coronavirus und der daraus resultierenden Spielpause fiel der Testspielhit von Österreichs Zukunftshoffnungen jedoch ins Wasser. Im Interview mit sportkrone.at spricht Malicsek, Admira-Jungstar derzeit an den SV Horn verliehen, über ein Duell mit Englands Top-Talent, Körpergrößen in der Verteidigung und Kommunikationsprobleme mit U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Zudem verrät er, wie er mit der Corona-Krise umgeht.