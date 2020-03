Polizisten aus Kirchdorf an der Krems wurden am 26. März um 11.10 Uhr vom Roten Kreuz um Unterstützung beim Verdacht einer Überdosis durch den Konsum von Suchtmittel in Schlierbach ersucht. Als die Beamten am Vorfallsort eintrafen, waren dort eine 20-Jährige aus dem Bezirk Perg, ein 18-Järiger aus dem Bezirk Liezen, ein 23-Jähriger aus Linz sowie ein 24-Jähriger und 19-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf anwesend.