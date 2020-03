Eine Heimreise in letzter Sekunde. „Die Geschichte ging für uns gut aus. Aber es gibt genug Familien, die nun getrennt sind, die ihre Liebsten nicht sehen. Allein am Flughafen in Dubai hängen heute 200 Menschen fest. Die Situation ist durch Corona weltweit schwierig - und leider haben es die meisten Menschen nicht selbst in der Hand, wie es für sie weitergeht“, so Matthäus. Nachsatz: „Mir ist bewusst, dass es 99 Prozent der Bevölkerung nicht so gut wie uns geht und wir großes Glück hatten.“