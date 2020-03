„Hoffnungsschimmer im Sturm“

Am Freitag wurde zudem eine 102-Jährige, die in einem Seniorenheim in Genua lebt, aus dem Spital entlassen, in dem sie vor zwei Wochen wegen Herzbeschwerden eingeliefert worden war. Dort wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet. „Sie ist ohne Covid-19-Therapien genesen. Wir können uns das nicht erklären. Ihre Genesung ist für uns ein Hoffnungsschimmer im Sturm, den wir erleben“, so Raffaele De Palma, Leiter der Immunologie-Abteilung des Spitals San Martino in Genua zur Tageszeitung „Secolo XIX“.