Pflege: „Akutsituation“ in wenigen Wochen

Wegen möglicher Ausfälle von ausländischem Pflegepersonal in wenigen Wochen droht unterdessen schon zuvor eine „Akutsituation“. Derzeit gebe es in den Bundesländern nur wenige Akutfälle, es sei jedoch zu erwarten, „dass eine derartige Akutsituation in zwei, drei Wochen eintreten kann“, sagte Anschober. Deswegen werde ein „konkretes Ersatzangebot“ erarbeitet.