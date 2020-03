Mehr Intensivpatienten

Abzulesen ist das an der Spitalsstatistik. Platter: „166 Erkrankte werden mittlerweile in den Tiroler Krankenhäusern betreut. Die Zahl jener, die auf der Intensivstation liegen, ist von einem Tag auf den anderen von 26 auf 38 gestiegen. Deutlich mehr Patienten müssen beatmet werden. Am Mittwoch waren es 19, am Donnerstag bereits 33.“ Trotz dieser bedrohlichen Zunahme verweisen Platter und Weiss darauf, dass es noch genügend Kapazitäten in den Tiroler Krankenhäusern gibt. In Zams wird es allerdings schon eng. Weiss: „In den Aufwachstationen haben wir zusätzliche Reserven. Dort können Aufwachbetten zu Intensivbetten aufgerüstet werden.“