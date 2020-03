Auch für die Stars heißt es momentan: Couch statt Bühne. Das hinderte Rita Ora aber nicht daran, in Zeiten der Corona-Krise ihren Fans ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Ihr neuer Song ist frisch auf dem Markt, heißt passenderweise „How To Be Lonley“ und das Video ist wohl ganz schön heiß!