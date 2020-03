Die europäische Polizeibehörde Europol warnt jetzt vor einer Zunahme von Verbrechen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Kriminelle und organisierte Banden hätten ihre Methoden sehr schnell angepasst und profitierten von der Krise, so die Behörde in einem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Ermittler konstatieren demnach zunehmend Fälle von Cybercrime, Betrug, Diebstahl und Fälschungen.