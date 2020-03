Während in Quarantänezeiten die Gesamtkriminalität in Kärnten um zwei Drittel gesunken ist, nützen Online-Kriminelle die Ausnahmesituation für ihre Betrügereien. Die Aarbeiterkammer warnt nun vor den miesen Tricks. In Kärnten haben sich Verbrecher als Polizisten ausgegeben und Zutritt zu Häusern verschafft.