Im öffentlichen Raum seien aber nur die Campingplätze geschlossen, die Parks hingegen offen. „Wir gehen viel spazieren. Das ist ein riesiger Vorteil in Kalifornien“, führte Rogan im Gespräch aus. „Es ist nicht schwer, von jemandem wegzubleiben, da alles so riesig ist.“ Die Parkplätze an den großzügig ausgelegten Stränden seien zu, aber die Strände selbst nicht. Es werde gejoggt. Viel weniger Betrieb herrsche freilich in den Straßen.