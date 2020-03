„Der neue Prinz von Bel Air“

Mit ihrem Sohn Archie hatte das Paar an der kanadischen Westküste in einem idyllischen Luxushaus an einem abgelegenen See gelebt. Meghan Markle ist in Los Angeles aufgewachsen, ihre Mutter lebt noch dort. „Sie haben erkannt, dass Kanada aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren würde, und sie wollen sich in der Gegend von Los Angeles niederlassen“, zitierte die „Sun“ einen anonymen Königshaus-Insider. Und Prinz Harry wurde schon ein neuer Spitzname verpasst: der neue Prinz von Bel Air.