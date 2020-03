Aktuell gibt es in Kärnten 188 und in Osttirol 62 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die meisten Patienten befinden sich mit leichten Symptomen in den eigenen vier Wänden in Quarantäne und werden täglich von vier Visitenärzten besucht. Für Organisation und Durchführung der landesweiten Transporte ist der Samariterbund Kärnten zuständig.