Nach einjähriger Abwesenheit kehrt die Europäische Union mit Schiffen zurück auf das Mittelmeer. Die Botschafter der 27 EU-Staaten einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf ein Mandat für die neue Operation „Irini“ zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen. Der Name des Einsatzes lehnt sich an die griechische Friedensgöttin Eirene an. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg begrüßte die Einigung. „Damit wird - wie von uns gefordert - endlich die Operation ,Sophia‘ beendet, die sich in der Vergangenheit als Pullfaktor für illegale Migration über die zentrale Mittelmeerroute erwiesen hat“, erklärte Schallenberg am Donnerstag.