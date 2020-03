Zahl der Toten am Donnerstag nach oben korrigiert

Die Bilanz der Coronavirus-Todesopfer in Italien ist am Donnerstag nach oben korrigiert worden: Der Zivilschutz hatte zuvor noch von 662 Verstorbenen berichtet - dabei wurden allerdings nicht die 50 Toten berücksichtigt, die in der norditalienischen Region Piemont gemeldet wurden. Damit stieg die Zahl der Toten am Donnerstag auf 712, am Vortag waren es noch 683 gewesen. Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie am 20. Februar kletterte somit auf 8215 statt auf 8165.