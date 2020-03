Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Wien gegen einen Mann ermittelt, der einen Lungenfacharzt infiziert haben soll. Zuvor berichtete das Ö1-Radio, der junge Mann habe den Mediziner getäuscht und sich als gesund ausgegeben, um von diesem behandelt zu werden. Der Vater des Mannes gab indes am Donnerstag in der ORF-Sendung „Wien heute“ an, dass sein Sohn erst über den ORF von dieser Entwicklung erfahren habe.