Man will es fast nicht glauben, aber selbst in Zeiten wie diesen versuchen moralisch abgestürzte Menschen mit der Angst vor dem Coronavirus Geld zu machen. Die Liste der vermeintlichen Wundermittel ist lang: So sollen beispielsweise Vulkanasche, UV-Lampen helfen. In Wirklichkeit aber können diese der Gesundheit schaden, warnen die Behörden. In Online-Netzwerken kursieren sogar Empfehlungen, wonach kollodiales Silber - Lösungen mit feinsten Silberpartikeln - das Virus abtöte. Und als besonderer Schmäh in Sachen Fake News soll sogar Kokain gegen Covid-19 helfen.