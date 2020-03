Laut jüngster Mediaanalyse hat die „Salzburg Krone“ ihre Reichweite von 29,0 auf 32,7 Prozent steigern können. Unser Mitbewerber, die „Salzburger Nachrichten“, erreicht nun respektable 30 Prozent. Am Sonntag kommt die „Krone“ in Salzburg jetzt auf 39,3 Prozent. Wir haben uns damit an die Spitze des heimischen Tageszeitungsmarkts setzen können.