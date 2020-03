Irischer Gesundheitsminister: „Opfer von Hustattacke“

Doch nicht nur in den USA erlaubt man sich dümmliche Scherze mit dem Coronavirus. Der irische Gesundheitsminister Simon Harris ist nach eigenen Angaben auf dem Weg in sein Ministerium in Dublin zum Opfer einer Hustattacke geworden. „Ein Mann und eine Frau auf der Straße dachten, es sei lustig, zu mir zu kommen und mich laut anzuhusten und dann lachend wegzulaufen“, sagte Harris bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in der irischen Hauptstadt.