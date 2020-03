Gehalt wird an Tierschutzorganisation gespendet

Geld verdient Meghan mit der Rolle jedoch keines, wie die britische Zeitung „The Times“ berichtete. Ihr Honorar geht demnach an eine Organisation, die sich für den Schutz von Elefanten vor Wilderei einsetzt. Trotzdem interpretierten britische Medien den Schritt als erste Etappe zu einer Rückkehr in die Film- bzw. Fernsehbranche.