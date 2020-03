„Die Anzahl der in Tirol seit 15. März vorgemerkten Arbeitslosen ist weiter deutlich angestiegen. Der aktuelle Stand am Mittwoch lag bei 36.633 Personen“, heißt es von Seiten des AMS Tirol. Das ist ein Plus von 23.111 Personen oder +170,9 Prozent für den Vergleichszeitraum (15.03.2020 bis einschließlich 25.03.2020). Der Wirtschaftsabschnitt „Beherbergung und Gastronomie“ ist mittlerweile um 603,4 Prozent (+11.880 Personen) auf 13.849 Personen angestiegen.