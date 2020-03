Deswegen ging er ins Krankenhaus. Ein Grippe-Test verlief negativ, „plötzlich hab’ ich eine professionelle Maske aufgesetzt bekommen und wurde in den Quarantäne-Bereich gebracht. Eine Ärztin in voller Schutzmontur hat mich untersucht. Das war schon beängstigend“, erzählt der Familienvater. Noch am selben Abend stand die Diagnose fest: Coronavirus! „Und das, obwohl ich nie im Ausland gewesen bin“, versichert der 47-Jährige.