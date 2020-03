Als Sebastian Kummer Mitte Februar in La Rochelle in Frankreich in See stach, war die Welt noch in Ordnung. Doch in nur einem Monat veränderte die Coronavirus-Epidemie das Leben und Reisen in Europa, wie es sich die meisten Menschen nicht in ihren ärgsten Albträumen ausmalen hätten können. Unbeschwert trat der routinierte Skipper mit seiner Crew die Überstellung des werftneuen Katamarans in die Türkei an. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Kummer nicht, dass er schließlich alleine auf dem Boot enden würde - und jeden Abend aufs Neue bangen wird müssen, von der Küstenwache von seinem Ankerplatz vertrieben zu werden. Jede Nacht mit ruhigem Schlaf in einer geschützten Bucht ist momentan für den Skipper ein Geschenk.