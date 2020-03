Trotz des massiven Rückgangs der Flugbewegungen wurde am Airport W.A.Mozart bisher die reguläre Betriebszeit von 6 bis 23 Uhr aufrecht gehalten, wobei die Mitarbeiter zuletzt schon Urlaube und Zeitguthaben abgebaut haben. Ab Montag wird nun auch die Betriebszeit reduziert. Welche sechs Stunden pro Tag noch Betrieb ist, konnte der Unternehmens-Sprecher Alexander Klaus nicht sagen, das orientiere sich nach den Flugplänen. Das heißt, es könne an einem Tag von 11 bis 17 Uhr Betrieb sein, an einem anderen theoretisch von 16 bis 22 Uhr. Mehr als eine Schicht werde es aber dann nicht mehr geben, sagte Klaus.