2016 sorgte er in Rio mit seiner damaligen Partner Tanja Frank für das einzige olympische Edelmetall für Österreich. 2020 hätte - mit Partnerin Babsi Matz - Ähnliches vorgehabt. Doch die „Road to Olympia 2020“ (siehe auch YouTube-Video unten) verlängert sich für Segel-Ass Thomas Zajac um zumindest ein Jahr. Wie er damit umgeht, erklärt er im Skype-Interview mit Michael Fally (der aufgrund technischer Probleme nur per Standbild zu sehen ist).