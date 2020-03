Da kann man sich nur an den Kopf greifen! Die Polizei hat einen 26-Jährigen ausgeforscht, der mit einem 27-Jährigen eine „Corona-Challenge“ gestartet hatte: Der junge Mann filmte den anderen dabei, wie dieser in einem Linzer Supermarkt in einen Apfel biss und den dann wieder in das Regal zurück legte. Das Video wurde dann über soziale Medien verbreitet. Detail am Rande: Einer der beiden soll Ersatzgemeinderat einer Gemeinde im Bezirk Freistadt gewesen sein, ist jetzt aber in Linz wohnhaft.